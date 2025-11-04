ヤクルト・池山新監督が3日、強打が魅力の5年目・内山を遊撃手に挑戦させる考えを示した。捕手登録だった今季は主に外野で116試合に出場。適性を考慮して内野手へのコンバートを決定し、レギュラー白紙の新チームの核として「打てる遊撃手」に育て上げるプランを明かした。愛媛・松山での秋季キャンプ2日目に初実施したシートノック。内山は遊撃に就き、連係プレーなどの動きを入念に確認した。星稜2年夏まで正遊撃手で甲子園