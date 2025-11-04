NPBエンタープライズは3日、東京ドームで15、16日に開催する韓国との強化試合の出場選手変更を発表した。ソフトバンク・牧原大成内野手（33）、阪神・及川雅貴投手（24）がコンディション不良、ロッテ・種市篤暉投手（27）が腰痛のため辞退し、広島の新人、佐々木泰内野手（22）を追加招集する。24年ドラフト1位で青学大から入団した佐々木は今季54試合に出場して打率・271。「何か吸収できるようにしっかり頑張りたい」と意