ロッテは3日、来季のコーチングスタッフを発表し、小林宏之氏（47）が1軍投手コーチに就任する。小林氏はサブロー新監督や西岡1軍チーフ打撃兼走塁コーチとともに05、10年の日本一に貢献。現在は球団が運営するマリーンズ・ベースボールアカデミーのコーチを務め、「またサブロー監督と一緒に勝利を目指して戦えることをうれしく思います。守り勝つことができるチームづくりのために精いっぱい頑張ります」と意欲を示した。