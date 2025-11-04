米ツアールーキーで、今大会初出場の馬場はアプローチやパットの調整を行った。今季はトップ10入りが3回、年間ポイントランクは63位につける。現在の目標は60位以内に入って、最終戦のCMEツアー選手権に出場すること。「今回は予選落ちがないので、ここでっていう気持ちはある」と気合を入れた。日本での試合に出場するのは約1年ぶり。「ずっとTOTOに出たいと思いながらプレーしていた。かなって凄くうれしい」と笑みを浮か