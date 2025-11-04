横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）が、主要キャストが勢ぞろいのなか、10月30日にクランクアップを迎えた。【写真】『べらぼう』第42回“蔦重”横浜流星、妻“てい”橋本愛から“子ができた”と告げられる昨年5月に関東近郊で収録が始まり、6月に京都で主演の横浜流星がクランクイン。このたび、およそ1年半にわたる撮影が終了した。主人公・蔦屋重三郎を演じきった横浜は、