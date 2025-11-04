巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が３日、ワールドシリーズで激闘を繰り広げた古巣ブルージェイズを刺激に支配下昇格をつかむと誓った。育成３年目の最速１５８キロ右腕はＧタウンで「とにかく支配下を目指す」と目をギラつかせた。ブ軍時代の１９年に１９歳１か月の若さでメジャーデビューし、２０００年代生まれ最初の大リーガーとなった逸材。今キャンプ中も休憩時間のたびにＷＳの速報を気にするなど応援していた。