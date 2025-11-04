ニシノレヴナントは前走オクトーバーSを上がり3F32秒9の衝撃的な切れで大外一気V。京都大賞典の除外により1週スライドしての出走だったが、災い転じて福となした。上原博師は「2000メートルで後ろからにはなったけど凄い脚を使ってくれた。（野中）悠太郎とも合っている」と笑顔で振り返る。2500メートルは2勝マークの得意距離。「1週前の動きもいいし、前走の脚が使えれば楽しみ」と重賞初Vを期待した。