ボルドグフーシュは京都大賞典10着から中4週で参戦。河村助手は「放牧を挟まず、久々に連戦します。大型馬で使って上向くタイプ。筋肉量が増えて順調ですよ。上積みがあると思います」とうなずく。先月22日に新コンビ横山武が稽古をつけた。「性格にひと癖あるタイプだが、特徴をつかんでもらえた。距離延長は心配ないし、東京の長い直線がいい方に出そう。あとはジョッキーに任せます」と期待を寄せた。