カノープスSを制したシゲルショウグンが中1週で重賞初挑戦。前走はハナにこだわらず好位から抜け出し、戦法の幅が広がった。松本厩務員は「前走は大きな収穫があったと思う。時計（1分48秒6、京都ダート1800メートル重馬場）も悪くなかったからね。今回も気分良く運べば」と思い描く。2走前の名鉄杯（3着）が522キロで自身の最高馬体重を更新した。そこから前走は2キロ減。「体重は気にしていないけど、しっかりカイバを食べ