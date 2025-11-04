「プロレス・スターダム」（３日、東京・大田区総合体育館）ワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥が、５★ＳＴＡＲ覇者の渡辺桃を撃破し、２冠を防衛した。悪徳集団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」の同門対決での頂上決戦で激闘を制し「桃と最高峰のベルトを懸けて、最高の試合をできて本当によかった」と感慨深げ。また、試合後に挑戦表明を受けた安納サオリと１２月２９日両国大会でワールド王座戦、さらにＩＷＧＰ女子