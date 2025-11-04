8人組グループ・timeleszが出演する4日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜深0：15）は、新企画「東京アクアパッツァマン」が始動。大都会・東京を舞台に、メンバーが汗だくになって“食材”探しに挑む。【番組カット】真剣な表情の“野菜チーム”原嘉孝＆橋本将生「東京アクアパッツァマン」とは、イタリア南部の港町・ナポリ発祥の魚介料理で、料理上手な佐藤勝利が最も得意とするメニューのひと