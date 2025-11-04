アフガニスタン北部で3日、マグニチュード6.3の地震が発生し、これまでに20人が死亡し、600人以上がケガをしています。アメリカの地質調査所によりますと、アフガニスタン北部で3日未明、マグニチュード6.3の地震がありました。ロイター通信によりますと、この地震で少なくとも20人が死亡し、600人以上がケガをしたということです。震源に近い北部のマザリシャリフでは、歴史的な建造物である「ブルーモスク」の一部が損壊したとい