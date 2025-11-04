巨人・岡本和真内野手（２９）が３日、初参戦する井端ジャパンへの決意を示した。１５、１６日の強化試合に向けてＧ球場で調整。井端氏が巨人に選手、コーチで在籍した１４〜１８年に多くの助言を受けており「井端さんのジャパンに選ばれたのが初めてなので、すごく楽しみです」と恩返しを誓った。昨年１１月のプレミア１２でメンバー入りも、腰痛の影響でやむを得ず出場を辞退。恩師の下で戦う待望の舞台を「先輩、コーチだっ