球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）を２連覇したドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、大谷翔平投手（３１）は真美子夫人とバスに乗って参加した。ＷＳ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も大挙して熱狂するファンに向けて笑顔で手を振りまいた。ＷＳ第７戦で４―４の延長１１回に連覇を決める決勝ソロを放ち、優勝の瞬間にマウンドで山本を抱き上げた捕手のスミスは「