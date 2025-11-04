阪神・石井大智投手（２８）が３日、日本シリーズ第５戦（甲子園）でソフトバンク・柳田に浴びた一発を糧に、さらなるレベルアップを誓った。２点リードの八回に左翼ポール際へ同点２ランを被弾。４月４日以来２０９日ぶりの失点でチームは逆転負けを喫し、自身は試合後に涙を流した。ただ、「どちらかと言うと、悔しいという感情はそこまでなくて。力の差は１戦目に投げた時から感じてはいたので、いずれそういう未来になるん