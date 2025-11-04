「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）が３日、秋季キャンプのフリー打撃で、６２スイングで７発の柵越えを放った。プロ入り後初となる地元・高知県でのキャンプに発奮している育成選手は「いいキャンプになってます」と手応えをにじませた。角度のある打球を何本も放ち、球場を沸かせた。それでもまだまだ課題はある。「ドライブしている打球が多い。キャンプと１２月、１月で直さないといけない