「横浜市長杯・準々決勝、創価大６−１上武大」（３日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手（２２）が３日、横浜市長杯準々決勝の上武大戦で、２安打２打点２盗塁４出塁の大活躍。チームの準決勝進出に大きく貢献した。チャンスで結果を残している男は、憧れの阪神・森下のような勝負強さを目標に、スター選手への階段を駆け上がっていく。鋭い打球が三遊間を破るとスタンドが沸いた。