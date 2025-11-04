「ＤｅＮＡ秋季練習」（３日、横須賀）ＤｅＮＡ・村田修一新２軍監督（４４）が３日、神奈川・横須賀市内で行われた秋季練習で報道陣に対応し、「愛ある指導をしていきたい」と所信表明した。この日は、三塁に本格挑戦中の度会に熱血指導。“男・村田”の魂を注入した。現役時代に三塁の名手とした鳴らした同２軍監督は、度会にジェスチャーを交えながらスキルを伝授。その根底に流れているのは「愛」だ。「野球をしていれば