「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）阪神の椎葉剛投手（２３）、木下里都投手（２４）、石黒佑弥投手（２４）ら中継ぎ右腕が３日、キャンプ初日から３日連続でブルペンに入った。４日からキャンプに合流する藤川監督は、オーナーへのシーズン終了報告で「右の速球派リリーフ投手たちの台頭が必要」というメッセージを発した。指揮官の発言に呼応するかのように、リリーフ右腕がアピール合戦を繰り広げた。温暖な気候の下、安