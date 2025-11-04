１０月下旬に左右の股関節の手術を受け、２日に退院した巨人・吉川が３日、２軍に合流。リハビリを開始した。「しっかりリハビリ。名トレーナーの指示に従って、慎重にやりながらも、一日でも早くって感じです」と笑顔を見せた。２月の春季キャンプに間に合うか問われて、「分かんないっす、まだ」と慎重な口ぶり。万全な状態で来季に貢献する。