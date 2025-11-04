巨人の２軍監督に、今季までＤｅＮＡの野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。近日中に正式発表される。来季のＶ奪回へチーム力強化が急務の中、若手育成に定評のある名伯楽へ白羽の矢が立った形だ。リーグ連覇を目指した今季、阪神の独走Ｖを許した巨人。今オフは首脳陣にも改革を図り、若手育成が不十分として桑田真澄２軍監督にフロントへの配置転換を打診し、桑田氏がこれを固辞して電