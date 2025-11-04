「巨人秋季キャンプ」（３日、ジャイアンツスタウンタジアム）巨人は３日、ジャイアンツタウンスタジアムで開催中の秋季キャンプ第２クール初日を迎え、阿部慎之助監督（４６）は８、１２日に実戦を組み込む考えを明かした。「まあ紅白戦みたいなもんでしょうね」と話した。「実戦をやって、作戦をちょっと多めにやってみたりとかしようかなとは思ってます」と明かす。今キャンプでは機動力を絡めた攻撃練習を徹底。この日も