「ヤクルト秋季キャンプ」（３日、坊っちゃんスタジアム）ブンブン丸流のチーム改革第１弾だ。ヤクルトは３日、愛媛・松山の坊っちゃんスタジアムで秋季キャンプ２日目を行い、池山隆寛新監督（５９）が内山壮真捕手（２３）を内野にコンバートした。シートノックでショートに入った内山が軽快な動きを見せた。登録は捕手だが、今季は主に外野手として４番も任されるなど１１６に出場し打率・２６２、８本塁打、４８打点。星