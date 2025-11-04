日本ハム・清宮幸太郎内野手が３日、エスコンフィールドでの秋季キャンプでの練習後、前日の大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った弟・福太郎外野手（早大４年）をねぎらった。早慶戦をテレビで観戦。福太郎が八回に代打で登場して右前打を放った場面を「神様っているんだなって。結構、泣きそうでした。良かったぁみたいな。もう打たないかなと思ったので」と、兄の顔になって振り返った。自身は高校で大活躍してプロ野