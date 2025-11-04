「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）本戦１３試合が行われ、メインの６６キロＭＭＡ５分×３回は秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が２回３分５２秒ＴＫＯで、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲ＝との因縁対決を制した。ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級タイトルマッチは、王者の伊澤星花＝Ｒｏｙｓ／ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が３−０の判定で大島沙織里（リバーサル