阪神・森下翔太外野手（25）が3日、スポニチ本紙の取材に応じ、3年目シーズンを総括した。佐藤輝の助言にも助けられて初のシーズン全試合出場を果たした中で、（1）疲労のピークは6月（2）高レベルでのコンディション維持の重要性――という2つの教訓を学び、飛躍につなげたことを明かした。キャリアハイの打率・275、23本塁打、89打点については「及第点」と自己採点。来季以降は「心」「技」にさらなる磨きをかけて打撃タイト