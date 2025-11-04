２０２６年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪まで約３カ月。冬の祭典に挑むアスリートや、支える人たちなどを紹介する「ミラノへ駆ける」を随時掲載する。１回目はフリースタイルスキーの男子モーグルで初出場を目指すテレビマン、プロ野球阪神タイガース戦の中継で知られるサンテレビの社員、藤木豪心（ごうしん、２８）＝イマトク。五輪出場権を得るために必要なＷ杯８位以内を今春までに達成し、日本代表最大４枠