阪神・平田勝男2軍監督が3日、安芸秋季キャンプ第1クール3日目の練習後に取材に応じた。4日からは藤川球児監督が安芸キャンプを訪れることから、若虎勢へアピール指令を出した。以下、一問一答。――きょうもファンの方が多かった。「なあ。この3日間3連休で、昨日（2日）はちょっと冷えたけど、天気も良くて、明日（4日）もう一日、1クール目があるけど、天気に恵まれて、やっぱりほんと、最初に言ったように、キャンプと