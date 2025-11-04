「秋季高校野球近畿大会、神戸国際大付７−６智弁学園」（３日、さとやくスタジアム）決勝が行われ、神戸国際大付が智弁学園を７−６で下して、２００９年以来１６年ぶりの優勝を果たした。長崎県の離島・壱岐市出身の主将・井本康太捕手（２年）が攻守でチームをけん引し、昨年の東洋大姫路に続いて２年連続で兵庫県勢が頂点に立った。１４日から開幕する第５６回明治神宮野球大会に近畿地区代表として出場する。大歓声に包