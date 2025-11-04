大相撲の時津風一門が3日、福岡県志免町の時津風部屋で連合稽古を行い、5日で34歳となる元大関の正代が前倒しで手荒い祝福を受けた。申し合い稽古が終わると霧島らが胸を出し、年齢の数だけぶつかる粋なプレゼントが用意された。「何歳になった！？」と声が飛ぶと正代は「ハタチ」と本数の軽減を訴えるが、受け入れられない。昨年は33本。今年も必死に前へ足を出し34本を完走し「きつかった。腰が痛い」と言葉を絞り出した。