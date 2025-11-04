「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）阪神の秋季キャンプは３日目を迎えた。３連休最終日となったこの日は１１００人の虎党が駆けつけた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り・−今日もファンの方が多かった。「なあ。この３連休で。昨日はちょっと冷えたけど、天気も良くて、明日１日１クール目あるけど、天気に恵まれて、最初に言ったようにキャンプというね、そういう雰囲気あるよ」−練習の活気も上がっている。