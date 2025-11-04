拉致被害者の救出を訴える国民大集会が3日、都内で開かれました。就任後初めて出席した高市首相は「北朝鮮側にすでに日朝首脳会談開催の意向を伝えている」と明らかにしました。就任2日後に家族会と面会し「日朝首脳会談に臨む覚悟は出来ている」と話した高市首相。3日は、被害者の救出を訴える国民大集会に出席し、解決への強い意欲を改めて表明しました。【高市首相】「認定の有無を問わず、すべての拉致被害者の一日も早いご帰