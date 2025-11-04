「べらぼう蔦重栄華乃夢噺」の撮影が終了した横浜流星さんNHKは3日までに、放送中の大河ドラマ「べらぼう蔦重栄華乃夢噺」（全48回）の撮影が終了したと発表した。主人公の蔦屋重三郎を演じた横浜流星さん（29）は「（撮影期間の）約1年半、蔦屋重三郎として生ききれたことが自分にとって財産になりました」とのコメントを出した。撮影は10月30日に終了した。最終回は12月14日に放送予定。次の大河ドラマは仲野太賀さん