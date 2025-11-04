１６０種のバラが咲き誇る小田原フラワーガーデン＝１０月２９日、小田原市久野色彩豊かな約１６０種３６０株のバラが神奈川県の小田原フラワーガーデン（小田原市久野）で見頃を迎えた。現在は四分咲きで、１２月上旬まで楽しめるという。園内には赤や黄、ピンク色の大輪が咲き誇り、甘い香りが広がっている。１１月２４日まで「秋のローズフェスタ」を開催しており、ポプリ作りなどの体験イベントが催されている。バラ園は