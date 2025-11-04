ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台前半の上下動が続いている。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回ったほか、仕入れ価格指数が１月以来の低水準となったことで、関税の影響は峠を越したのではとの見方もエコノミストから出ている。そのような中、結果を受けてドル安が強まり、ドル円は１５３円台に瞬間下落する場面も見られたものの、一時的な動きに留まっている状況。 ドル円は週明けも先週までの流れを