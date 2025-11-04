巨人の大勢投手（２６）が３日、１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向け、好感触を得た。Ｇ球場でＷＢＣ使用球を用い、育成の相沢、平山、フェリスとライブＢＰで対戦し無安打に抑えた。右腕の球を受けた岸田はスライダーの変化に驚いた様子。ＷＢＣ使用球への適応が進めば、宝刀がさらなる進化を遂げる可能性もある。詰まった音が、Ｇ球場の室内練習場