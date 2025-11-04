第38回東京国際映画祭で黒澤明賞を受賞した李相日監督（51）が3日、クロエ・ジャオ監督（43）とともに都内で会見した。李監督は「とても光栄。今まで関わった俳優、スタッフに育てられた気持ちです」と万感の表情。監督作「国宝」は興収170億円に迫るなど、勢いは衰え知らず。そのため、次回作については「こんなに当たると思っていなかったので、スタートが切れていない」と苦笑いだった。また、米映画「レンタル・ファミリ