（写真：8x10／PIXTA）【ランキングを全部見る】｢就活生に人気が高い会社｣男女別、文系・理系別ランキング就活生におなじみの就職人気ランキング。企業の人事担当者はランキングを見てどういう意見・感想を持っているのでしょうか。9月配信記事｢≪就活生に人気が高い会社≫男女別ランキング！就活生1.4万人が投票した結果」（※）を見た人事担当者への意見・感想をもとに、昨今の就活のトレンドを考察します。（※）ランキングは