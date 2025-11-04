松木玖生が所属するイングランド２部のサウサンプトンは11月２日、ウィル・スティル監督の更迭を発表した。昨シーズンにプレミアリーグで最下位となり、２部に降格したセインツは、スタッド・ドゥ・ランスで評価を上げた33歳の青年監督を招聘して、１年でのプレミア復帰を託した。だが、ここまで２勝６分け５敗でまさかの21位に沈んでおり、直近の３連敗が決定打となったようだ。ただ、この電撃解任は松木にとっては朗報と言