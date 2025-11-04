ベルギーリーグのシント＝トロイデン（STVV）は11月２日、15位のアントワープを１−０で下し、７位から４位に浮上した。相手チームに退場者が出たこともあり、71％のポゼッション率を記録したSTVVが終始試合を優勢に進め、シュート数でもアントワープの５本に対し、22本と圧倒。アントワープのGK野澤大志ブランドンのビッグセーブの連続に最少得点に終わったが、攻守に噛み合ったSTVVが順当に勝利した。DFリーダーの谷口彰悟が