廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月３日、カタールで開幕したU-17ワールドカップのグループステージ初戦でモロッコと対戦。今年のU-17アフリカ・ネーションズカップを制した強豪を相手に、２−０で快勝を飾った。前半をスコアレスで終えた日本は57分、浅田大翔のパスを受けた瀬口大翔が放った右足のコントロールシュートで先制点を奪取。その後も主導権を渡さず、終了間際の90＋８分に平島大悟のゴールで加点し、白星発