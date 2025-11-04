中国各地で進む大型橋梁プロジェクトで、複数の技術的ブレークスルーが相次いで報告されています。広東省、四川省、湖北省で進む大型橋梁建設の3プロジェクトが、それぞれ異なる次元で中国インフラ建設技術の高さを世界に示しました。 広東省の珠江口に架かる香山大橋の接合作業が10月31日、無事完了しました。この橋は「鉄のパイプオルガン」と形容されるデザインで、橋塔の高さは270メートル、主径間の長さは880メートル、全長は