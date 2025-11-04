人気グループ・嵐が、デビュー記念日となった３日、ファンクラブ向けに５人そろっての生配信を行った。変わらない嵐の姿がそこにはあった。後方に嵐のＣＤやポスターなど、これまでの歩みを感じさせる家庭観あるセットで配信開始。グループのデビュー２６年を祝う祝砲は、日焼けしたリーダー大野智（４４）の「みんな、２６周年おめでとう！」という発声で乾杯してスタートした。嵐らしいアットホームな空気感で進行。注目さ