［人口危機］＜４＞宮城県北にある人口約１２万人の大崎市で今年度、全国でも珍しい市立の日本語学校が開校した。学費や支援金など年間約１５０万円を支給する好条件で留学生を迎え入れており、校舎にイスラム教徒向けの礼拝室を設けるなど、共生に向けた生活支援も重視している。１０月上旬には秋季入学式が行われ、インドネシアから留学した男性（２５）は「卒業後は日本でエンジニアとして活躍したい」と意気込んだ。現在