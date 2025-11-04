「日本ハム秋季キャンプ」（３日、エスコンフィールド）日本ハム・北山亘基投手（２６）が３日、ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本の活躍に意気込みを新たにした。自主トレ先が同じで、山本のトレーナーを務める矢田修氏に師事。「目標の選手でもあるし、すごいなと心の底から思いました」と偉業をたたえつつ「懸け離れた立場にいるけど、僕も負けたくない。そういうレベルに近づいていきたい。本当に刺激を受け