Ｇ復活のキーパーソンとなるか。巨人の二軍監督に来季から石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。現役時代に２０００安打を達成するなど輝かしい経歴を誇る同氏の再入閣は、来季Ｖ奪回を狙うチームにとって戦力底上げの面でも大きな?首脳陣補強?となる。１９８９年に横浜大洋（現ＤｅＮＡ）にドラフト外で投手として入団。その後は野手転向を果たし、９８年にはマシンガン打線のリードオフマンとしてチームのリー