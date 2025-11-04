新日本プロレスのＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が、団体最高峰王座の改革を予告した。来年１月４日東京ドーム大会ではＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）とのダブル王座戦が決定的。年間最大興行での頂上決戦に秘める決意とは――。辻は２日の岐阜大会で棚橋弘至の挑戦を退け初防衛に成功。メインで後藤洋央紀との一戦に勝利した竹下に挑戦を表明し、