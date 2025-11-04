キッズ文庫で子供たちに絵本の読み聞かせをしていた碓井通子さん（中央）＝横須賀市大矢部（碓井正志さん提供）母の思い、本に託して─。神奈川県の横須賀市内で開かれてきた私設図書室が、運営者の死去に伴い約２０年間にわたる活動に幕を下ろした。運営者の家族は今夏、図書館の児童書や辞書など蔵書約千冊を神奈川大学（横浜市神奈川区）に寄付。同大が産学連携で取り組む「本の架け橋プロジェクト」を通じ、日本語を学ぶ子ど