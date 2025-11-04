11月4日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト） 国道387・・・菊池市隈府（歩行者妨害）  ＜午後＞ 国道445・・・上益城郡御船町滝尾（携帯電話・シートベルト）県道・・・葦北郡芦北町天月（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称