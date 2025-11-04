女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）は、先週の国内ツアー「樋口久子・三菱電機レディス」で１３位と健闘した。初日出遅れながら２日目、最終日はノーボギーの６７（パー７２）と好スコアをマーク。これは復調本格化と見ていいのか。?ゴルフ界の重鎮?で同大会のゼネラルプロデューサーを務める戸張捷氏（８０）がジャッジした。渋野は成績低迷で主戦場とする米ツアーのアジアシリーズ４試合の出場枠に入ることができな